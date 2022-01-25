Клуб УПЛ оголосив про трансфер футболіста, який грав у збірній Франції

Про це повідомляє офіційний сайт "Львова".



Це перший зимовий новачок "Руха". 26-річний французький півзахисник Фредді Плюман перейшов до львівського клубу на правах вільного агента. У Львові Плюман виступатиме під 11 номером.



Плюман – вихованець французького "Ланса". Встиг пограти за англійський "Фулгем" та французькі "Ред Стар", "Седан" та "Кевійї". З липня 2018 по серпень 2020 виступав у чемпіонаті Ізраїлю за "Хапоель Хадера" та "Бейтар".



На рахунку Фредді Плюмана шість матчів за молодіжні збірні Франції.

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