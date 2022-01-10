Клуб УПЛ "Рух" погнав з команди вихованця "Динамо"
Львівський "Рух" оголосив, що півзахисник Орест Кузик покинув клуб
Про це повідомляє офіційний сайт "Руха".
ФК "Рух" та Орест Кузик розірвали контракт за згодою обох сторін. Поки не відомо, де продовжить кар'єру 26-річний лівий вінгер.
Кузик приєднався до "Руха" влітку 2021 року з кіпрського "Пафосу". За цей час півзахисник провів 11 матчів, у яких відзначився одним голом – у ворота "Металіста 1925".
Transfermarkt оцінює Кузика у 300 тис. євро. Він є вихованцем "Динамо".
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