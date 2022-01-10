Клуб УПЛ "Рух" погнав з команди вихованця "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Руха".



ФК "Рух" та Орест Кузик розірвали контракт за згодою обох сторін. Поки не відомо, де продовжить кар'єру 26-річний лівий вінгер.



Кузик приєднався до "Руха" влітку 2021 року з кіпрського "Пафосу". За цей час півзахисник провів 11 матчів, у яких відзначився одним голом – у ворота "Металіста 1925".



Transfermarkt оцінює Кузика у 300 тис. євро. Він є вихованцем "Динамо".





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