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Клуб УПЛ "Рух" погнав з команди вихованця "Динамо"

10 січня, 2022 понедiлок
12:40
Спорт Орест Кузик

Львівський ​​​​​​​"Рух" оголосив, що півзахисник Орест Кузик покинув клуб

Про це повідомляє офіційний сайт "Руха".

ФК "Рух" та Орест Кузик розірвали контракт за згодою обох сторін. Поки не відомо, де продовжить кар'єру 26-річний лівий вінгер.

Кузик приєднався до "Руха" влітку 2021 року з кіпрського "Пафосу". За цей час півзахисник провів 11 матчів, у яких відзначився одним голом – у ворота "Металіста 1925".

Transfermarkt оцінює Кузика у 300 тис. євро. Він є вихованцем "Динамо".

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