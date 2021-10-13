КМДА розірвала ще низку договорів з перевізниками: не працюватимуть уже понад 230 маршруток
Київ розірвав з перевізниками ще 8 угод про пасажирські перевезення і усуває від роботи ще 62 маршрутки з підробленими документами
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у Facebook.
Причина: махінації з конкурсною документацією, виявлені під час аудиту.
Читайте також: У Києві перестануть працювати 170 маршруток з підробленими документами,- КМДА"Для перевезення киян замість 62-х автобусів буде задіяний резервний транспорт "Київпастрансу" та інших перевізників. Аудит та ревізія документів тривають", - написав він.
Усов анонсував перевірку всієї документації.
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