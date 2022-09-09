Про це повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство (ЦТАК).

Зазначається, що Верховні народні збори Північної Кореї затвердили нову ядерну доктрину. Вона оголошує КНДР ядерною державою та закріплює право завдавати попереджувальних ядерних ударів для власного захисту.

Початковий закон 2013 року передбачав, що Північна Корея може використовувати ядерну зброю для відбиття вторгнення або нападу з боку ворожої ядерної держави та завдання ударів у відповідь. Проте новий закон дозволяє завдавати попереджувальних ядерних ударів у разі виявлення "неминучої атаки" із застосуванням зброї масового знищення.

Закон також обіцяє "не погрожувати" неядерним державам ядерною зброєю.

КНДР також заборонила будь-який обмін ядерною зброєю чи технологіями з іншими країнами та забороняє будь-які переговори щодо денуклеаризації.

Згідно з законом, Кім Чен Ин матиме одноосібний контроль над ядерними збройними силами.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея готова мобілізувати засоби стримування ядерної війни. За його словами, ядерні загрози з боку США вимагають від Північної Кореї виконання "термінового історичного завдання" - посилення своєї самооборони.

1 серпня у США заявили, що КНДР планує чергові ядерні випробування.

17 серпня Північна Корея запустила дві крилаті ракети в бік Жовтого моря.Це був перший запуск ракети Північною Кореєю із січня 2022 року й він відбувся наступного дня після початку щорічних військових навчань Ulchi Freedom Shield (UFS) США та Південної Кореї.

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