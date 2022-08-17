Про це пише Yonhap.

"Військові сьогодні рано-вранці виявили дві крилаті ракети, запущені Північною Кореєю з Ончхона, провінція Південний Пхьонган, у Жовте море", - повідомив посадовець на умовах анонімності.

За його словами, південнокорейські й американські розвідники проводять відповідний аналіз, а союзники зберігвють позицію готовності.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 15 серпня у промові до Дня визволення розповів подробиці своєї ініціативи з допомоги КНДР покращити свою економіку, якщо країна зробить кроки з денуклеаризації.

У виданні зауважили, що це був перший запуск ракети Північною Кореєю із січня 2022 року й він відбувся наступного дня після початку щорічних військових навчань Ulchi Freedom Shield (UFS) США та Південної Кореї.

Також Yonhap пише, що такі запуски крилатих ракет не порушують резолюції Радбезу ООН, яка забороняє використовувати технології балістичних ракет.

1 серпня у США заявили, що КНДР планує чергові ядерні випробування.

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