КНДР планує втретє спробувати запустити супутник-шпигун цього місяця, - Yonhap
В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї попередили про ймовірність здійснення КНДР третьої спроби запуску шпигунського супутника у листопаді
Про це пише Yonhap.
У Північній Кореї 18 листопада оголосили "днем ракетної промисловості", щоб ознаменувати успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" минулого року.
Представник комітету начальників штабів (JCS) Лі Сон Чжун заявив, що південнокорейські військові стежать за КНДР, щоб виявити ознаки організації різних провокацій напередодні перших роковин запуску міжконтинентальної балістичної ракети.
"Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів тісно координували свою роботу, щоб відстежувати й контролювати можливості КНДР влаштовувати різноманітні провокації, включаючи третій запуск того, що вона називає супутником для космічного запуску", - заявив речник JCS.
Видання нагадало, що минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що КНДР, ймовірно, відклала свій план третього запуску супутника-шпигуна для усунення технологічних збоїв у системі за допомогою Росії.
- У серпні у Північній Кореї заявили, що остання спроба вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею, пообіцявши провести новий запуск цієї осені.
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