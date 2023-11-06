КНДР планує втретє спробувати запустити супутник-шпигун цього місяця, - Yonhap

Про це пише Yonhap.

У Північній Кореї 18 листопада оголосили "днем ракетної промисловості", щоб ознаменувати успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" минулого року.

Представник комітету начальників штабів (JCS) Лі Сон Чжун заявив, що південнокорейські військові стежать за КНДР, щоб виявити ознаки організації різних провокацій напередодні перших роковин запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

"Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів тісно координували свою роботу, щоб відстежувати й контролювати можливості КНДР влаштовувати різноманітні провокації, включаючи третій запуск того, що вона називає супутником для космічного запуску", - заявив речник JCS.

Видання нагадало, що минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що КНДР, ймовірно, відклала свій план третього запуску супутника-шпигуна для усунення технологічних збоїв у системі за допомогою Росії.