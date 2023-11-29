"Книга року BBC-2023": оприлюднили короткі списки літературної премії
BBC News Україна у середу, 29 листопада, оголосила короткі списки літературної премії "Книга року BBC-2023": журі обрало 15 видань у трьох категоріях
Про це йдеться на сайті видання.
Вказано, що до коротких списків премій "Книга року BBC-2023", "Книга року BBC-Есеїстика-2023" та "Дитяча Книга року BBC-2023" журі обрало 15 видань з-поміж 40, які були у довгих списках.
Переможців у трьох номінаціях оголосять 14 грудня. Кожен з них отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента тисячі фунтів.
"Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях", - йдеться у повідомленні.
За перемогу у номінації "Книга року BBC-2023" змагатимуться:
- Олена Захарченко "Тільки не гавкай" – Харків: Віват, 2023
- Олег Костюк "Скорбота і безумство" (переклад з рос.) – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023
- Євгенія Кузнєцова "Драбина" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Анастасія Левкова "За Перекопом є земля" – Київ: Лабораторія, 2023
- Сергій Сингаївський "Дорога на Асмару" – Київ: ВД "КОМОРА", 2023
До короткого списку премії "Дитяча Книга року BBC-2023" увійшли:
- Катерина Єгорушкіна "Наш підліжковий космос" – Харків: Віват, 2023
- Юлія Мак "Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем" – Київ: Лабораторія, 2023
- Іван Малкович "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023
- Юліта Ран "Дзеркало бажань" – Харків: АССА, 2023
- Галина Ткачук "Блакитний записник" – Харків: Віват, 2023
Список премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2023" містить 5 видань:
- Володимир Єрмоленко "Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Катерина Зарембо "Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття" – Львів: Човен, 2022
- Олександр Михед "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Ростислав Семків "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" – Київ: Темпора, 2023
- Ірина Славінська "Повітряна й тривожна книжка" – Харків: Віват, 2023
У ролі журі премії виступили професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.
- Того року премію "Книга року ВВС-2022" здобув роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.08 Купівля 37.08Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.26Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе