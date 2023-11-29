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Головна Культура "Книга року BBC-2023": оприлюднили короткі списки літературної премії

"Книга року BBC-2023": оприлюднили короткі списки літературної премії

29 листопада, 2023 середа
13:03
Культура Книги року ВВС-2023

BBC News Україна у середу, 29 листопада, оголосила короткі списки літературної премії "Книга року BBC-2023": журі обрало 15 видань у трьох категоріях

Про це йдеться на сайті видання. 

Вказано, що до коротких списків премій "Книга року BBC-2023", "Книга року BBC-Есеїстика-2023" та "Дитяча Книга року BBC-2023" журі обрало 15 видань з-поміж 40, які були у довгих списках

Переможців у трьох номінаціях оголосять 14 грудня. Кожен з них отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента тисячі фунтів.

"Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях", - йдеться у повідомленні. 

За перемогу у номінації "Книга року BBC-2023" змагатимуться:

  • Олена Захарченко "Тільки не гавкай" – Харків: Віват, 2023
  • Олег Костюк "Скорбота і безумство" (переклад з рос.) – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023
  • Євгенія Кузнєцова "Драбина"  – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
  • Анастасія Левкова "За Перекопом є земля" – Київ: Лабораторія, 2023
  • Сергій Сингаївський "Дорога на Асмару" – Київ: ВД "КОМОРА", 2023

До короткого списку премії "Дитяча Книга року BBC-2023" увійшли:

  • Катерина Єгорушкіна "Наш підліжковий космос" – Харків: Віват, 2023
  • Юлія Мак "Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем" – Київ: Лабораторія, 2023
  • Іван Малкович "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023
  • Юліта Ран "Дзеркало бажань" – Харків: АССА, 2023
  • Галина Ткачук "Блакитний записник" – Харків: Віват, 2023

Список премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2023" містить 5 видань:

  • Володимир Єрмоленко "Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
  • Катерина Зарембо "Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття" – Львів: Човен, 2022
  • Олександр Михед "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
  • Ростислав Семків "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" – Київ: Темпора, 2023
  • Ірина Славінська "Повітряна й тривожна книжка" – Харків: Віват, 2023

У ролі журі премії виступили професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало. 

  • Того року премію "Книга року ВВС-2022" здобув роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin). 
Суспільство
Україна
BBC
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