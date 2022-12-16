Книга року BBC-2022: оголосили переможців премії
BBC News Україна назвала переможців премії Книга року BBC-2022, її вручають у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку
Про це мовиться в повідомленні від BBC News Україна.
На відкритті церемонії нагородження редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало виголосила:
"Цього року сама можливість проведення конкурсу була предметом довгих дискусій... Тепер ми знаємо, що час був слушним і книжок подали достатньо...Зокрема і книги про війну, яка триває в Україні. Так багато книжок прийшло з Харкова, який страждає від обстрілів... Навіть під час війни книжки видають, купують і читають".
Книгою року BBC-2022 назвали роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.
У номінації Дитяча книга року BBC-2022 виграла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".
Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2022 здобув "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.
- Нагадаємо, про короткі списки номінантів на літературну премію Книга року BBC – 2022 можна почитати за посиланням.
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