Книга року BBC-2022: оголосили переможців премії

Про це мовиться в повідомленні від BBC News Україна.

На відкритті церемонії нагородження редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало виголосила:

"Цього року сама можливість проведення конкурсу була предметом довгих дискусій... Тепер ми знаємо, що час був слушним і книжок подали достатньо...Зокрема і книги про війну, яка триває в Україні. Так багато книжок прийшло з Харкова, який страждає від обстрілів... Навіть під час війни книжки видають, купують і читають".

Книгою року BBC-2022 назвали роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.

У номінації Дитяча книга року BBC-2022 виграла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".

Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2022 здобув "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.

Нагадаємо, про короткі списки номінантів на літературну премію Книга року BBC – 2022 можна почитати за посиланням.

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