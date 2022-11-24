"Книга року BBC – 2022": оприлюднено короткі списки номінантів

Про це повідомляє BBC Україна.

Журі обирало 15 фіналістів. До короткого списку в номінації "Книга року ВВС – 2022" увійшли:

Ірена Карпа. "Тільки нікому про це не кажи"

Сергій Карюк. "Ферія. 13 андалуських днів і ночей"

Марина Манченко. "Гіркі апельсини"

Галина Петросаняк. "Вілла Анемона"

Андрій Сем'янків (MED Goblin). "Танці з кістками. Медичний трилер"

До короткого списку премії "Дитяча Книга року ВВС – 2022" увійшли:

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні

Грася Олійко. Сукня для Марусі

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом

До короткого списку премії "Книга року ВВС – Есеїстика – 2022"

Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України

Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи

Андрій Любка. Щось зі мною не так

Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття

Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України

Переможців конкурсу журі оголосить у грудні. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі 1 000 фунтів у гривневому еквіваленті. Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.

До журі конкурсу увійшли: професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало

Книгою року BBC – 2021 став роман "Хто ти такий?" Артема Чеха

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