"Книга року ВВС-2023": оприлюднено довгі списки літературної премії
ВВС News Україна у середу, 1 листопада, оприлюднила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2023": журі обрало 40 видань у трьох категоріях
Про це йдеться на сайті видання.
Вказано, що довгі списки премій "Книга року ВВС-2023", "Книга року ВВС-Есеїстика-2023" та "Дитяча Книга року ВВС-2023" журі обирало з-поміж 139 видань, які видавництва подали для участі у конкурсі.
Переможців у трьох номінаціях оголосять 14 грудня. Кожен з них отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента тисячі фунтів.
"Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях", - йдеться у повідомленні.
До Довгого списку в номінації "Книга року ВВС-2023" відібрали 15 видань:
- Пилип Білянський. Луни. – Київ: Темпора, 2023
- Ірина Говоруха. Плахта. – Київ: Саміт-книга, 2023
- Володимир Діброва. Творчі люди. – Чернівці: Книги - XXI, 2023
- Олена Захарченко. Тільки не гавкай. – Харків: Віват, 2023
- Владислав Івченко. Після 24-го. – Київ: Віхола, 2022
- Макс Кідрук. Нові Темні Віки. Колонія. – Рівне: Бородатий Тамарин, 2023
- Олег Костюк. Скорбота і безумство (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023
- Євгенія Кузнєцова. Драбина. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР. – Київ: Лабораторія, 2023
- Анастасія Левкова. За Перекопом є земля. – Київ: Лабораторія, 2023
- Марія Матіос. Мами. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023
- Сергій Сингаївський. Дорога на Асмару. – Київ: ВД "КОМОРА", 2023
- Євген Стеблівський. Лють. – Харків: ВД "Фабула", 2023
- Рустем Халіл. Часу немає (переклад з рос.). – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Лілія Чех. Підростеш – побачиш: коротка проза. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2023
До Довгого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2023" увійшли 12 видань:
- Сашко Дерманський. Тю! - сказав їжачок. – Харків: Віват, 2023
- Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. – Харків: Віват, 2023
- Юлія Ілюха. Зеро. – Харків: Ранок, 2023
- Юлія Мак. Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем. – Київ: Лабораторія, 2023
- Іван Малкович. Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023
- Олександр Михед. Котик, Півник, Шафка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022
- Ірина Озимок. У місті є я. І не лише – Київ: #книголав, 2023
- Марія Олекса. Перші. – Київ: Віхола, 2023
- Галина Пагутяк. Око світу. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023
- Марія Правда. Бабуся та рак. – Чернівці: Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці", 2023
- Юліта Ран. Дзеркало бажань. – Харків: АССА, 2023
- Галина Ткачук. Блакитний записник. – Харків: Віват, 2023
Список премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2023" містить 13 видань:
- Максим Беспалов. Найкраща книжка про Каміно. – Київ: Віхола, 2023
- Любомир Гузар. Спогади. – Київ: Портал, 2023
- Тамара Гундорова. Леся Українка. Книги Сивілли. – Харків: Віват, 2023
- Володимир Єрмоленко. Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Катерина Зарембо. Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття. – Львів: Човен, 2022
- Богдан Логвиненко. Деокупація. Історії опору українців. 2022 – Київ: Українер, 2023
- Василь Махно. З голосних і приголосних. – Київ: Yakaboo Publishing, 2023
- Олександр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023
- Сергій Плохій. Російсько-українська війна. Повернення історії (переклад з англ.). – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2023
- Ростислав Семків. Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму). – Київ: Темпора, 2023
- Ірина Славінська. Повітряна й тривожна книжка. – Харків: Віват, 2023
- Андрій Содомора. Ще раз про любов до свого. – Львів: ЛА "Піраміда", 2023
- Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Київ: Віхола, 2023
У ролі журі премії виступили професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.
- 18 жовтня на Франкфуртському книжковому ярмарку оголосили короткий список премії "Читомо". Серед номінантів – загибла внаслідок удару РФ по Краматорську письменниця Вікторія Амеліна.
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