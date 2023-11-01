"Книга року ВВС-2023": оприлюднено довгі списки літературної премії

Про це йдеться на сайті видання.

Вказано, що довгі списки премій "Книга року ВВС-2023", "Книга року ВВС-Есеїстика-2023" та "Дитяча Книга року ВВС-2023" журі обирало з-поміж 139 видань, які видавництва подали для участі у конкурсі.

Переможців у трьох номінаціях оголосять 14 грудня. Кожен з них отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента тисячі фунтів.