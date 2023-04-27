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Княжицький: Томос має бути внесений у законодавство України

27 квітня, 2023 четвер
19:04
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що Томос давався народу та уряду, тому це має бути в законі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я переконаний, що Томос має бути внесений у наше законодавство, тому що він давався не лише церкві, а по суті народу та уряду. Я був одним з тих, хто готував звернення до Вселенського патріарха з проханням надати Томос, це було звернення Верховної Ради, також тоді було і звернення президента України Петра Порошенка. Хто б тоді не був президентом чи народним депутатом – це звернення державних структур, тому цей акт отримала держава, відповідно, це має бути у законі", - підкреслив народний депутат України.

Микола Княжицький дав коментар щодо можливостей переходу людей від УПЦ МП.

"ПЦУ має бути активнішою, йти до людей у центрі, на сході країни, також і держава має бути активнішою у цьому питанні. Від ПЦУ має виходити ініціатива, а держава має допомагати всіма способами, щоб була можливість спілкуватися з людьми, переконувати їх. На мою думку, багато людей у російській церкві, хто вірить не у Бога, а у Росію, і Росія – їхній Бог. Є такі, хто ходить у найближчу церкву, а є ті, хто не хоче переходити саме у ПЦУ. Інша справа – ПЦУ не має бути державною церквою, я категорично проти цього. Я б не хотів, щоб жодна церква в Україні була державною. Я хотів би, щоб в Україні існувала свобода для всіх конфесій та релігій. Навіть для тих людей, які не хочуть йти у ПЦУ, має бути можливість утворити свою організацію. Єдине про, що ми говоримо, що не повинно бути жодного зв'язку з Москвою", - зауважив Княжицький.

  • Три роки тому Україна отримала Томос. 6 січня 2019 року у Патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Томос про автокефалію (незалежність) Православної церкви України.
Україна
Микола Княжицький
УПЦ МП
томос
ПЦУ
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