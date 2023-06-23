Колаборант Сальдо поскаржився на "серйозніші, ніж думали", пошкодження Чонгарського мосту

Про це повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

"Міст пошкоджений набагато серйозніше, ніж ми спочатку думали. Міст зараз, у найближчі 15–20 днів, навіть може й більше – поки проводяться там роботи, досліджують його, що з ним робити, – непридатний для пересування", – сказав Сальдо.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.

Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.