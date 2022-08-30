Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у телеграмі.

"Зрадник України і колаборант Стрємоусов втік з Херсона та розповідає, що Росія у Херсоні назавжди… із Воронежа у Росії", - пише Стерненко.

За словами активіста, завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора та сьогодні (29 та 30 серпня, - ред.) Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у Воронєжі на проспекті Революції, 38.

"На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", - йдеться у повідомленні.

Також Стерненко виклав додаткові докази, що зрадник і колаборант перебуває у Росії.

"Я знайшов додаткові пруфи, що колаборант Стрємоусов перебуває у люксовому готелі Marriott у м. Воронеж. Інтер‘єр, у якому він вже 2 дні записує відео про те, що "Росія в Херсоні назавжди", цілком збігається із інтер‘єром у готелі Воронежа. Останнє відеозвернення він писав на одному з верхніх поверхів у великій залі", - додав він.

Херсонський колаборант Стремоусов запросив окупантів облаштувати в області військову базу.

Призначений російськими окупантами заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов розповів, що "референдум" про приєднання до РФ відбудеться вже у 2023 році. Питання затримується через тривалі бойові дії.

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