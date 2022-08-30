Колаборант Стрємоусов утік з Херсона у Воронеж, - активіст Стерненко
Колаборант Кирило Стрємоусов утік з Херсона й наразі перебуває у Росії. Він записував свої відеозвернення із готелю у Воронежі
Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у телеграмі.
"Зрадник України і колаборант Стрємоусов втік з Херсона та розповідає, що Росія у Херсоні назавжди… із Воронежа у Росії", - пише Стерненко.
За словами активіста, завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора та сьогодні (29 та 30 серпня, - ред.) Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у Воронєжі на проспекті Революції, 38.
"На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", - йдеться у повідомленні.
Також Стерненко виклав додаткові докази, що зрадник і колаборант перебуває у Росії.
"Я знайшов додаткові пруфи, що колаборант Стрємоусов перебуває у люксовому готелі Marriott у м. Воронеж. Інтер‘єр, у якому він вже 2 дні записує відео про те, що "Росія в Херсоні назавжди", цілком збігається із інтер‘єром у готелі Воронежа. Останнє відеозвернення він писав на одному з верхніх поверхів у великій залі", - додав він.
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