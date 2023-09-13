Колапс російської економіки невідворотній
Росія втратила європейський ринок енергоносіїв
За результатами на кінець червня 2023 року, обсяг російської нафти, імпортованої країнами Євросоюзу, знизився з 29,2% (у 2021 році) до 2,3%. Також знизився обсяг імпортованого газу (з 38,5% до 12,9%) та вугілля (з 45% до 0%).
Для російської економіки це фатальні показники.
По-перше, перекинути всі втрачені обсяги ні до Азії, ні до Африки просто неможливо — відсутня інфраструктура.
По-друге, дохідність російських постачань на цей ринок була максимально можливою, на інших ринках отримувати таку прибутковість неможливо.
По-третє, європейці платили в євро, китайці з індійцями платять у неконвертованій валюті, на яку не можна купити нічого високотехнологічного.
Читайте також: Чому Путін не здатен на довгу війну?
Це не значить, що російська економіка завтра колапсує. Але це значить, що колапс невідворотний.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.21
- EUR Купівля 40.38Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе