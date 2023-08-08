Мене щоразу тіпає, коли читаю, як серйозні люди пишуть, що Путін готовий воювати ще роки. Бо ніхто з них навіть не намагається проаналізувати, чи буде в нього чим ці роки воювати.

Насправді совок (економічно в рази потужніший за РФ) років з 50 до своєї смерті трьома чвертями своєї монструозної промисловості працював на цю війну. І передав своїм нащадкам неймовірний арсенал зброї та амуніції. Наші склади московити за останнє десятиліття примудрилися знищити, а своїми воюють досі. Звичайно, сотні мільярдів нафтогазових бабок останніх десятиліть також їхні арсенали непогано поповнили, але кількісно ці показники неспівмірні.

А тепер скажіть, чи бачили ви в аналізах адептів "війни на роки" хоч одне обґрунтування, коштом яких виробничих потужностей (не кажу вже про кошти, яких стало суттєво менше) армія Путіна може отримувати тисяч 15 артилерійських снарядів, котрі щодня вистрілюються? А пару десятків танків? А гармати та стволи для них? А тисячі ракет для РСЗВ і самі установки?

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Я не за те, аби недооцінювати противника, й не розповідаю про 2-3 тижні. Кажу лише про те, що довга війна економіки з 1,5 відсотка світового ВВП проти майже 50 відсотків (США та Євросоюз) має мало шансів.

І це я ще не згадав про посилення експортного контролю щодо елементів військової техніки цивілізованого світу та позицію Китаю, який навряд чи готовий заради Путіна безконечно терпіти зниження темпів приросту ВВП в кілька разів через спричинені війною санкції та економічну кризу.

Як на мене, створювати ілюзію путінської надзвичайної потужності нічим не ліпше за його недооцінку.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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