Колекцію "Скіфського золота" планують зберігати у Нацмузеї історії України в Києві
Українці зможуть побачити колекцію "Скіфського золота" у Національному музеї історії України після того, як артефакти передадуть з Нідерландів
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
"Кейс з так званим Скіфським золотом буде важливим як для історії музейної справи, так і світової судової практики. За процесом спостерігали колеги з інших країн. Думаю, вони також аналізуватимуть, як саме такі рішення формуються, яку роль відіграє у цьому національне та міжнародне законодавство", - заявила заступниця міністра Катерина Чуєва.
Вона також зазначила, що наразі вже прийнято остаточне рішення щодо повернення колекції в Україну.
"Місцем її тимчасового зберігання, до деокупації Криму, визначено Національний музей історії України. Працюватимемо над тим, щоб після повернення цих музейних предметів українці нарешті змогли їх побачити", - сказала Чуєва.
Колекція "Скіфське золото"
До експозиції "Скіфське золото" входить понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів. Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.
26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота".
"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мінюсту, МЗС та Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – зазначив Зеленський.
І вже 9 червня Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму.
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