Про це повідомляє Hogeraad.

"У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що передача має бути здійснена Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні постановив Верховний суд", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році. Як Україна, так і музеї в Криму вимагали їхнього повернення.

"У грудні 2016 року суд ухвалив, що кримські скарби мають бути передані державі Україна відповідно до Закону про спадщину. Суд вважав, що кримські скарби нині перебувають у Нідерландах без дійсного дозволу на вивіз від української влади, тож це є "незаконним вивезенням" за змістом Закону про спадщину і що держава Україна може вимагати реституції", — зазначається в дописі.

Окрім цього, додається, що суд також в апеляційному порядку ухвалив, що вимога України про передачу артефактів має бути задоволена, але з інших підстав. На думку суду, Закон про спадщину не застосовується до цієї ситуації, оскільки за його змістом "незаконного вивезення" в цьому випадку немає.

"Суд постановив, що питання має вирішуватися на підставі Закону України "Про музеї" та постанови Міністерства від березня 2014 року, якою міністр культури наділений повноваженнями приймати рішення про передачу музейних предметів на зберігання у разі їх знищення, втрати чи ушкодження. Таке рішення Міністр ухвалив у травні 2014 року. Наказ означає, що музейні експонати мають бути передані до Національного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму", — зазначається у дописі.

Після цього музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду. Україна також подала касаційну скаргу.