Нідерландський суд остаточно постановив повернути "скіфське золото" Україні
Верховний суд Нідерландів затвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів з Криму, відомих як "скіфське золото", які протягом років були предметом судової суперечки з РФ
Про це повідомляє Hogeraad.
"У жовтні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що передача має бути здійснена Україні. Це рішення залишається чинним. Так сьогодні постановив Верховний суд", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році. Як Україна, так і музеї в Криму вимагали їхнього повернення.
"У грудні 2016 року суд ухвалив, що кримські скарби мають бути передані державі Україна відповідно до Закону про спадщину. Суд вважав, що кримські скарби нині перебувають у Нідерландах без дійсного дозволу на вивіз від української влади, тож це є "незаконним вивезенням" за змістом Закону про спадщину і що держава Україна може вимагати реституції", — зазначається в дописі.
Окрім цього, додається, що суд також в апеляційному порядку ухвалив, що вимога України про передачу артефактів має бути задоволена, але з інших підстав. На думку суду, Закон про спадщину не застосовується до цієї ситуації, оскільки за його змістом "незаконного вивезення" в цьому випадку немає.
"Суд постановив, що питання має вирішуватися на підставі Закону України "Про музеї" та постанови Міністерства від березня 2014 року, якою міністр культури наділений повноваженнями приймати рішення про передачу музейних предметів на зберігання у разі їх знищення, втрати чи ушкодження. Таке рішення Міністр ухвалив у травні 2014 року. Наказ означає, що музейні експонати мають бути передані до Національного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму", — зазначається у дописі.
Після цього музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду. Україна також подала касаційну скаргу.
- Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
- Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота".
- 30 квітня 2022 року повідомлялося, що з Мелітопольського краєзнавчого музею окупанти викрали колекцію скіфського золота.
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