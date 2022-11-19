Колись ми станемо дорослими. Приймемо себе такими, які ми є, і перестанемо брехати, щоб видаватися кращими.

Колись перестанемо тягати за собою мумії суркісів/бубок/рєзніченків і забудемо, що таке корупція.

Колись, без корупції, в нас розквітне бізнес, платитиме податки, створить для людей робочі місця. Бюджет стане багатим і дозволить видатки, про які ми зараз і не мріємо.

Колись ми побудуємо сильну армію. Можливо, найсильнішу в Європі. Бо в нас кончений сусід, якому треба давати раду.

І тоді, коли ми станемо дорослими й все це реалізуємо, то зможемо проводити незалежну політику. Нас будуть мало цікавити вибори в Штатах і розклади в бундестазі. Бо ми вже дорослі й не залежимо від грошей американських і німецьких платників податків.

Тоді, коли ми станемо дорослими й все це реалізуємо, то зможемо проводити незалежну політику

А поки залежимо, поки не можемо платити пенсії без американських грошей, поки не здатні збивати російські ракети без німецьких IRIS-T і смажити орків без французьких CAESAR, нам варто хоча б зрідка поводити себе, як дорослі.

Дипломатія – це не резонансні заяви, які передруковують світові ЗМІ. Дипломатія – це складна і відповідальна робота, яка має принести результат, а не хайп.

Дипломатія – це не резонансні заяви, які передруковують світові ЗМІ. Дипломатія – це складна і відповідальна робота, яка має принести результат

Зараз, коли на фронті є успіхи, які відкривають великі перспективи, як ніколи важливо не зламати власними руками те, що дає нам такі можливості – підтримку союзників.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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