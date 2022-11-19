Коли ми станемо дорослими, то зможемо проводити незалежну політику
А поки не можемо платити пенсії без американських грошей, збивати російські ракети без німецьких IRIS-T і смажити орків без французьких CAESAR, нам варто хоча б зрідка поводити себе, як дорослі
Колись ми станемо дорослими. Приймемо себе такими, які ми є, і перестанемо брехати, щоб видаватися кращими.
Колись перестанемо тягати за собою мумії суркісів/бубок/рєзніченків і забудемо, що таке корупція.
Колись, без корупції, в нас розквітне бізнес, платитиме податки, створить для людей робочі місця. Бюджет стане багатим і дозволить видатки, про які ми зараз і не мріємо.
Колись ми побудуємо сильну армію. Можливо, найсильнішу в Європі. Бо в нас кончений сусід, якому треба давати раду.
І тоді, коли ми станемо дорослими й все це реалізуємо, то зможемо проводити незалежну політику. Нас будуть мало цікавити вибори в Штатах і розклади в бундестазі. Бо ми вже дорослі й не залежимо від грошей американських і німецьких платників податків.
Тоді, коли ми станемо дорослими й все це реалізуємо, то зможемо проводити незалежну політику
А поки залежимо, поки не можемо платити пенсії без американських грошей, поки не здатні збивати російські ракети без німецьких IRIS-T і смажити орків без французьких CAESAR, нам варто хоча б зрідка поводити себе, як дорослі.
Дипломатія – це не резонансні заяви, які передруковують світові ЗМІ. Дипломатія – це складна і відповідальна робота, яка має принести результат, а не хайп.
Дипломатія – це не резонансні заяви, які передруковують світові ЗМІ. Дипломатія – це складна і відповідальна робота, яка має принести результат
Зараз, коли на фронті є успіхи, які відкривають великі перспективи, як ніколи важливо не зламати власними руками те, що дає нам такі можливості – підтримку союзників.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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