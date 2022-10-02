"Коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент національної безпеки": Зеленський привітав українців з днем ТрО
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем територіальної оборони, який відзначають 2 жовтня, та вручив державні нагороди військовим
Про це повідомляє інтернет-представництво Президента.
В рамках свята президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил територіальної оборони. Своєю чергою Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Главі держави пам’ятну табличку.
Зеленський наголосив на важливості ролі тероборони в захисті української незалежності. Він також відзначив, що аби гарантувати безпеку народу України й надалі, буде забезпечена системна розбудова ТрО.
"Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент національної безпеки", – наголосив Президент.
Він також зазначив, що Сили ТрО демонструють всенародний характер українського спротиву.
"Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, проте взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі", - сказав Володимир Зеленський.
Президент України також відзначив, що для територіальної оборони немає обмежень за містами чи областями - воїни захищають країну там, де це необхідно.
"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", – сказав Глава держави.
У церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.
- Якби не ви, невідомо як розгорталися б події: Порошенко також привітав воїнів та воївниць ТрО.
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