Про це повідомляє інтернет-представництво Президента.

В рамках свята президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил територіальної оборони. Своєю чергою Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Главі держави пам’ятну табличку.

Зеленський наголосив на важливості ролі тероборони в захисті української незалежності. Він також відзначив, що аби гарантувати безпеку народу України й надалі, буде забезпечена системна розбудова ТрО.

"Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент національної безпеки", – наголосив Президент.

Він також зазначив, що Сили ТрО демонструють всенародний характер українського спротиву.

"Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, проте взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також відзначив, що для територіальної оборони немає обмежень за містами чи областями - воїни захищають країну там, де це необхідно.

"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", – сказав Глава держави.

У церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Якби не ви, невідомо як розгорталися б події: Порошенко також привітав воїнів та воївниць ТрО.

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