Про це п'ятий український президент, голова партії "Європейська Солідарність" заявив у себе на фейсбуці.

"Путін прагнув захопити Київ за три дні та навіть дав своїй "другій армії світу" парадну форму, але прорахувався. Його історія так і не навчила, що Українці не будуть сидіти, склавши руки, а чинитимуть опір", - написав Порошенко

"24 лютого нам чітко показало: Україна має героїв, які готові битися голіруч і віддати найцінніше - своє життя за свою країну. Такими героями є і бійці з територіальної оборони, які одні із перших дали бій ворогу на підступах до Києва, на Сумщині, Чернігівщині та й в інших областях країни", - зазначає Порошенко.

"Як сьогодні пам’ятаю ранок 24 лютого на Лаврській. Ми почали створювати батальйон для забезпечення оборони Києва. І охочих приєднатися було багато: за 3-4 години у батальйоні уже було 500 чоловік. А вже за 12 годин перша бойова рота виїхала на позиції - на Гостомельський напрямок. Саме там наші хлопці зазнали перших втрат, були перші поранені. Буду щоразу дякувати українським підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, територіальній обороні, які знищили російський десант тоді. Бо якщо б йому вдалося здійснити висадку, абсолютно незрозуміло, як би далі розгорталися події", - згадує п’ятий президент.

"Після оборони Києва, зачистки у Бучі та Ірпені наші хлопці отримали нове завдання. Сьогодні вони дають відсіч ворогу на багатьох небезпечних напрямках. Та про це розкажу після нашої Перемоги", - зауважує Порошенко.

"Сьогодні ваш день, хлопці та дівчата! З Днем територіальної оборони! Дякую за захист української землі!", - підсумував Петро Порошенко.

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