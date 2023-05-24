Про це в ефірі Еспресо заявив білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Коли ЗСУ здійснять успішний контрнаступ, тоді білоруські добровольці з України можуть зіграти дуже важливу роль щодо звільнення Білорусі. Зараз декілька сотень людей воює в полку Калиновського, а загалом понад тисяча білоруських добровольців воює на боці України. Декілька навіть ходило на територію Бєлгородщини вчора - позавчора", - зазначив він.

Вячорка додав, що це надихає білорусів на боротьбу і це дуже лякає Лукашенка.

"Я думаю, що він має постійні кошмари щодо полку Калиновського, білоруських партизан. Останні також продовжують акції. Лукашенко постійно збільшує репресії, шукає нелояльних серед чиновників, проводить демонстративні арешти, щоб навіть усередині системи не виросла сильна опозиція щодо нього. Коли відкриється вікно можливостей, Росія буде відступати - весь цей картковий будиночок Лукашенка почне дуже швидко розсипатися. Тоді кожна група - і партизани, і добровольці, і Об'єднаний кабінет Світлани Тихановської зіграє свою важливу роль", - підсумував опозиціонер.