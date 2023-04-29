На зло пустив його в таке жахливе майбутнє, замість взяти на себе цей тягар.

Мене з цього всього вже багаторічного процесу інтересує лише одне питання. Оке, я розумію і приймаю небажання голосувати за Порошенка на другий термін і бажання змінити його. Мені й самому він в кінці свого першого терміну до моменту виборів не дуже подобався.

Чому у цій вже вічній дискусії свідомо маніпулюють та ігнорують перший тур виборів, вдаючи, що було лише два кандидати? І чому для заміни Порошенка з-поміж інших 44-х кандидатів більшість обрала саме Зеленського? При чому вже у першому ж турі він лідирував. Хтось може мені це пояснити?

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Але чому у цій вже вічній дискусії свідомо маніпулюють та ігнорують перший тур виборів, вдаючи, що було лише два кандидати? І чому для заміни Порошенка з-поміж інших 44-х кандидатів більшість обрала саме Зеленського? При чому вже у першому ж турі він лідирував. Хтось може мені це пояснити? І чому ж тоді Зеленський не переміг одразу у першому турі, якщо здавався таким перспективним варіантом? І коли побачили, що справа йде до "будь-хто, аби не Порошенко" - то взяли та обрали абикого?

Програш Порошенка пекучий для його команди, це так. Але він програв лише Зеленському, бо зайняв друге місце. А Зеленський переміг взагалі усіх.

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Фіг з ним, з Порошенком. Чим Зеленський вам здався кращим за всіх? Чи не зі штучно культивованої ненависті були збудовані ті шори, котрі затулили всіх решту кандидатів? Чи не занадто легковажно вибори глави держави було перетворено на футбольний матч двох районних команд, із пивом, вувузелами й непримиренними вболівальниками.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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