Наше майбутнє як переможця — розмите і нечітке
Парадоксально, але перемога у війні зовсім не означає, що переможці житимуть добре, а переможені погано
Досвід Другої світової показує, що для переможців завершення війни означало нарешті припинити витрачати величезні кошти на її проведення і почати нарешті відбудову та економічний розвиток, натомість переможені країни, до яких війна дійшла аж в останню чергу — позбулись своїх диктаторів, котрі їх завели у цю м'ясорубку й отримали шанс на нормальне життя.
Тоні Джадт, англійський історик, описував у своїх спогадах доволі непросте повоєнне дитинство в Англії, а Станіслав Лем щоразу, як приїжджав у відрядження з Польщі в НДР чи ФРН — то обурювався в блискучих ваннах дорогих готелів, чи вони точно програли війну. Про рівень життя найбільшого "переможця" нацизму — СРСР знаєте самі.
І без Німеччини жодна з країн Осі не була якось особливо покарана за агресію і союзництво з Гітлером. Італія, Болгарія, Угорщина чи Хорватія. І Японія. Особливо Японія.
Читайте також: Революції та війни не завжди є каталізаторами змін
Без Німеччини жодна з країн Осі не була якось особливо покарана за агресію і союзництво з Гітлером. Італія, Болгарія, Угорщина чи Хорватія. І Японія. Особливо Японія
Японія разюча країна в усіх сенсах. Так, у них був свій Токійський трибунал на зразок Нюрнберзького і своє зовнішнє повоєнне управління США, але воно було зцілюючим і помічним. Японія була єдиною країною, яка пережила ядерні бомбардування — реально страшне і нокаутуюче випробування. До речі, тільки в Хіросімі у день вибуху загинуло близько ста тисяч людей — гіпотетично стільки ж, скільки за рік українців від всієї російської зброї. І потім ще 200 тисяч від ран і опромінення. І це були ядерні бомби найпершого покоління, набагато слабші, аніж зараз. Розумні люди недаремно остерігаються ядерної війни, на те вони й розумні.
Читайте також: Захід — це прагматизм. Тому не варто бути надмірним оптимістом
І ця країна без жодних економічних союзів та з досить складним географічним ландшафтом зуміла побудувати одну з найкращих економік світу, не сильно гіршу за німецьку. І якщо Німеччина і до світових воєн була досить міцною країною, то Японія була відсталою, майже феодальною та аграрною. А стала технологічним і фінансовим титаном.
Цілком реально, що і для росіян програш у війні стане цілком собі шансом для зміни країни, бо весь світ буде зацікавлений у її демократизації. І усунення від влади Путіна, який очевидно псує життя росіянам і штовхає їх псувати життя іншим країнам. А демократизація країни з великими ресурсами означає ріст рівня життя. І ще років за 20 чи 30 наші заробітчани знову їздитимуть на заробітки у великі російські міста.
Цілком реально, що і для росіян програш у війні стане цілком собі шансом для зміни країни, бо весь світ буде зацікавлений у її демократизації
Читайте також: Як залучити інвестора під час війни та забезпечити його захист
Натомість наше майбутнє як переможця — розмите і нечітке, бо вся війна йшла на нашій території й 80% сумарної шкоди від цієї війни понесемо ми. Так, маємо надію на різні програми підтримки, але економіку вони нам не розвинуть, це так, суто для підтримки штанів. Ну, й інвестиційна привабливість наразі більше рожева мрія, аніж чіткий план. Бо на яку економічну вигоду у комерційному плані можна сподіватись у післявоєнній країні із низькою купівельною спроможністю, окрім як сидіти на потоках відбудови.
Можливо нас просто приймуть в ЄС та НАТО як компенсації за те, що ми пережили. Було б кльово.
Цілком реально, що ми повернемось до зразка довоєнної України й тих стандартів життя, але як у єврейській притчі про козу, курей і тісну квартиру — це може виявитись зовсім непоганим поворотом. І ми несподівано відкриємо для себе, що мали доволі нормальне за загальнолюдськими мірками життя.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе