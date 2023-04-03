Досвід Другої світової показує, що для переможців завершення війни означало нарешті припинити витрачати величезні кошти на її проведення і почати нарешті відбудову та економічний розвиток, натомість переможені країни, до яких війна дійшла аж в останню чергу — позбулись своїх диктаторів, котрі їх завели у цю м'ясорубку й отримали шанс на нормальне життя.

Тоні Джадт, англійський історик, описував у своїх спогадах доволі непросте повоєнне дитинство в Англії, а Станіслав Лем щоразу, як приїжджав у відрядження з Польщі в НДР чи ФРН — то обурювався в блискучих ваннах дорогих готелів, чи вони точно програли війну. Про рівень життя найбільшого "переможця" нацизму — СРСР знаєте самі.

І без Німеччини жодна з країн Осі не була якось особливо покарана за агресію і союзництво з Гітлером. Італія, Болгарія, Угорщина чи Хорватія. І Японія. Особливо Японія.

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Без Німеччини жодна з країн Осі не була якось особливо покарана за агресію і союзництво з Гітлером. Італія, Болгарія, Угорщина чи Хорватія. І Японія. Особливо Японія

Японія разюча країна в усіх сенсах. Так, у них був свій Токійський трибунал на зразок Нюрнберзького і своє зовнішнє повоєнне управління США, але воно було зцілюючим і помічним. Японія була єдиною країною, яка пережила ядерні бомбардування — реально страшне і нокаутуюче випробування. До речі, тільки в Хіросімі у день вибуху загинуло близько ста тисяч людей — гіпотетично стільки ж, скільки за рік українців від всієї російської зброї. І потім ще 200 тисяч від ран і опромінення. І це були ядерні бомби найпершого покоління, набагато слабші, аніж зараз. Розумні люди недаремно остерігаються ядерної війни, на те вони й розумні.

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І ця країна без жодних економічних союзів та з досить складним географічним ландшафтом зуміла побудувати одну з найкращих економік світу, не сильно гіршу за німецьку. І якщо Німеччина і до світових воєн була досить міцною країною, то Японія була відсталою, майже феодальною та аграрною. А стала технологічним і фінансовим титаном.

Цілком реально, що і для росіян програш у війні стане цілком собі шансом для зміни країни, бо весь світ буде зацікавлений у її демократизації. І усунення від влади Путіна, який очевидно псує життя росіянам і штовхає їх псувати життя іншим країнам. А демократизація країни з великими ресурсами означає ріст рівня життя. І ще років за 20 чи 30 наші заробітчани знову їздитимуть на заробітки у великі російські міста.

Цілком реально, що і для росіян програш у війні стане цілком собі шансом для зміни країни, бо весь світ буде зацікавлений у її демократизації

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Натомість наше майбутнє як переможця — розмите і нечітке, бо вся війна йшла на нашій території й 80% сумарної шкоди від цієї війни понесемо ми. Так, маємо надію на різні програми підтримки, але економіку вони нам не розвинуть, це так, суто для підтримки штанів. Ну, й інвестиційна привабливість наразі більше рожева мрія, аніж чіткий план. Бо на яку економічну вигоду у комерційному плані можна сподіватись у післявоєнній країні із низькою купівельною спроможністю, окрім як сидіти на потоках відбудови.

Можливо нас просто приймуть в ЄС та НАТО як компенсації за те, що ми пережили. Було б кльово.

Цілком реально, що ми повернемось до зразка довоєнної України й тих стандартів життя, але як у єврейській притчі про козу, курей і тісну квартиру — це може виявитись зовсім непоганим поворотом. І ми несподівано відкриємо для себе, що мали доволі нормальне за загальнолюдськими мірками життя.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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