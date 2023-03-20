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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Як залучити інвестора під час війни та забезпечити його захист

Богдан Данилишин
20 березня, 2023 понедiлок
14:04
Погляд Богдан Данилишин

Залучення інвестицій під час війни є складним завданням. Воєнні ризики нівелюють ринкові ефекти від вкладення інвестицій

Тобто вищий ризик не компенсується додатковою дохідністю, оскільки війни – це неринкове явище. До того ж війна породжує кардинальне скорочення споживчого попиту, що підриває рентабельність бізнесу.

Стандартні рекомендації для залучення інвестицій в умовах мирного часу включають набір таких заходів політики:

- проведення інституційних реформ, розвиток правового поля інвестування, спрощення регулятивного середовища для ведення бізнесу, зниження корупційних ризиків;

- розвиток інфраструктури: транспортної, енергетичної, телекомунікаційної;

- політика фінансової підтримки малих та середніх підприємств;

- стимулювання залучення іноземних інвесторів (спеціальні зони вільної торгівлі, надання пільг, забезпечення правової стабільності, створення умов макроекономічної стабільності);

- підтримка розвитку інновацій;

- підвищення рівня освіти для формування  ринку кваліфікованої робочої сили.

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Однак, такі рекомендації, бувши по суті абсолютно правильними, в умовах воєнних конфліктів є недостатніми. Залучення інвестицій в умовах війни є менш передбачуваним та більш ризикованим, ніж у мирний час. Дві основні проблеми, які турбують інвестора при вкладанні коштів у воєнну економіку:

  • наявність гарантій щодо захисту його інвестицій, які забезпечували б повернення коштів у випадку непередбачуваних воєнних подій;
  • наявність адекватного попиту на продукцію інвестиційного проєкту, що забезпечував би прийнятний рівень рентабельності бізнесу.

Розв’язання обох завдань вимагає відповідної державної політики, підкріпленої достатніми та надійними фінансовими ресурсами.

Наявність чіткої програми відбудови економіки, з визначеними ресурсами на підтримку відновлення тих чи інших галузей економіки – важлива передумова та орієнтир для стратегічних інвесторів. Допомога держави (в т.ч. коштом міжнародних партнерів) є важливою складовою підтримки економічної ефективності бізнес-проєктів в умовах низького пропиту на початковому етапі відновлення.

Наявність чіткої програми відбудови економіки, з визначеними ресурсами на підтримку відновлення тих чи інших галузей економіки – важлива передумова та орієнтир для стратегічних інвесторів. Допомога держави (в т.ч. коштом міжнародних партнерів) є важливою складовою підтримки економічної ефективності бізнес-проєктів в умовах низького пропиту на початковому етапі відновлення

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Не менш важливою є проблема довіри інвесторів до України в питанні захисту  їх інвестицій. Заходи, які можуть допомогти підвищити довіру інвесторів:

  • Застосування таких інструментів захисту інвестицій, як страхування інвестицій, гарантії повернення інвестицій, захист прав інтелектуальної власності. Держава має гарантувати безпеку інвестицій та бізнесу, створювати захист від воєнних дій та загроз тероризму.
  • Зміцнення правового поля. Необхідно зміцнювати правове поле та забезпечувати дотримання законів. Це може включати створення спеціальних законів і правил для інвесторів, а також заходів щодо боротьби з корупцією. Посилення законодавчих норм та правил, що захищають права інвесторів, може підвищити рівень довіри та залучити більше інвестицій.
  • Контроль за виконанням договірних зобов'язань. Існує необхідність посилення контролю за виконанням договірних зобов'язань у рамках інвестиційних угод, щоб гарантувати захист прав інвесторів.
  • Співпраця з міжнародними організаціями може допомогти залучити інвестиції та підвищити довіру інвесторів.
  • Структурні реформи можуть допомогти підвищити довіру інвесторів під час війни, сформувати позитивний імідж країни, що намагається побудувати демократичне та правове суспільство. Наприклад, держава може проводити реформи, спрямовані на покращення бізнес-клімату та полегшення  бюрократії.
  • Незалежні арбітражні суди. Наявність незалежних арбітражних судів може дати інвесторам упевненість у тому, що вони мають доступ до справедливого судового процесу для вирішення спорів, пов'язаних з інвестиціями.
  • Вільний ринок. Вільний ринок може залучити більш багатогранне коло інвесторів, що може підвищити конкуренцію та забезпечити додаткові механізми захисту прав інвесторів
  • Прозорість та доступність інформації. Інвестори потребують чіткої інформації про ситуацію в країні та військові дії. Держава повинна забезпечувати доступність інформації, проводити прозору політику та регулярно повідомляти про стан справ в економіці.. Держава може організовувати зустрічі та конференції з інвесторами, надавати їм інформацію про можливості інвестування та відповідати на запитання. Ефективне спілкування з інвесторами допоможе збільшити довіру, забезпечення інвесторів інформацією про рівень ризиків та дії уряду щодо їх пом'якшення можуть допомогти підвищити рівень довіри в умовах військового конфлікту.

Потрібно враховувати масштаб та тривалість воєнних дій, які можуть підвищувати ризики інвестування. Заходи прямої дії, гарантії та компенсації, можуть бути більш прийнятними для запуску інвестиційного проєкту, ніж тривалі структурні реформи.

Ефективне спілкування з інвесторами допоможе збільшити довіру, забезпечення інвесторів інформацією про рівень ризиків та дії уряду щодо їх пом'якшення можуть допомогти підвищити рівень довіри в умовах військового конфлікту

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Можливі шляхи для залучення інвестицій в умовах війни:

  • Сприяння розвитку військово-промислового комплексу. Держава може залучати вітчизняних та іноземних інвесторів, які можуть бути зацікавлені в інвестуванні військових проєктів, таких як виробництво зброї або технологій для захисту.
  • Залучення інвестицій у відновлення економічного потенціалу та створення робочих місць. Пріоритетами можуть бути відновлювальні проєкти у сферах інфраструктури, виробництва стратегічно важливих товарів, будівництва житла тощо.
  • Підтримка національного виробництва. Держава може залучати інвестиції на підтримку національного виробництва, щоб зменшити залежність від імпорту та забезпечити стійкість економіки. Це також розширює можливості для інвестування військово-промислового комплексу.
  • Залучення фінансової допомоги від міжнародних організацій та інших держав на реалізацію спеціалізованих проєктів підтримку та відбудови економіки в умовах війни.
  • Створення сприятливого інвестиційного клімату. Попри війну, держава може проводити політику, спрямовану на створення сприятливого інвестиційного клімату, що зможе залучити інвесторів, які зацікавлені в довгостроковому розвитку економіки країни.

Зазначені інструменти можуть допомогти зменшити ризик втрат для інвесторів та підтримати стійкість економіки під час воєнних конфліктів. Загалом захист прав інвесторів в умовах військового конфлікту є складним завданням, але за певних умов можна забезпечити достатній рівень захисту для залучення та утримання інвесторів.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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