Думати, що революції та війни — це завжди каталізатори змін на краще, — фундаментальна помилка авторів розлогих міркувань на тему про неминуче світле майбутнє, що має настати слідом за кризою. Там, де пишеться про "кризи — це можливість".

Рівно навпаки. Такі кризи, як революції та війни, — це результати й індикатори глибоких, у прямому сенсі нерозв'язних проблем у політиці та економіці країни, — внутрішньої та зовнішньої. Ці проблеми — багаторічні та глибоко вкорінені. В історії повно прикладів, коли революції та війни не роблять хворе суспільство сильнішим. Буває так, що вони його добивають.

Не чекайте попутного вітру після потрясінь, який візьметься невідомо звідки, здує всі проблеми й сам вас кудись віднесе. Не повторюйте помилок політичних ідіотів, наслідки управління яких ми постійно відчуваємо на власній шкурі

Читайте також: Війна створює можливості для корупції

Не чекайте попутного вітру після потрясінь, який візьметься невідомо звідки, здує всі проблеми й сам вас кудись віднесе. Не повторюйте помилок політичних ідіотів, наслідки управління яких ми постійно відчуваємо на власній шкурі.

Що глибші ваші проблеми — то більш титанічні зусилля для їх виправлення потрібні саме від вас. Немає жодних ліфтів, у які можна сісти й піднятися одразу на десять поверхів розвитку. Кожен крок — це робота над власними помилками.

Критичність мислення, прагматизм висновків, жорсткий зв'язок із реальністю — відправна точка політичного та економічного одужання. Поки живу — сподіваюся.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.