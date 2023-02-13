Позадавав ChatGPT запитання про ризики для українського бізнесу, пов'язані з війною. Під номером 19 значиться "Зростання корупції". Якщо з іншими ризиками все було зрозуміло, то тут я задумався, як узагалі пов'язані війна і корупція. Чому корупція зростає?

Пішов читати першоджерела, тобто аналітичні статті на цю тему. Знайшов ось що:

На війні публічна підзвітність політичних акторів стає дедалі складнішим завданням, що створює ідеальні умови для корупції, даючи політикам волю використовувати свою владу для просування власних інтересів.

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На війні публічна підзвітність політичних акторів стає дедалі складнішим завданням, що створює ідеальні умови для корупції, даючи політикам волю використовувати свою владу для просування власних інтересів

"Існує дуже сильний зв'язок між корупцією та війною. Половина країн, що входять до нижнього квартилю останнього Індексу сприйняття корупції Transparency International, перебувають у конфлікті. Це значно вище, ніж будь-який інший квартиль країн", - каже Джозеф Сігл, директор з досліджень в Африці Центру стратегічних досліджень Університету національної оборони.

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У статті 2021-го року багато цікавих думок і висловлювань з цього приводу. Зокрема і про "прийнятну корупцію". Стаття англійською, але у браузерах є переклад.

Практичний висновок полягає в тому, що завдання боротьби з корупцією під час війни має бути не менш важливим, ніж забезпечення оборони та збереження економіки. Тому що війна не придушує корупцію, вона її посилює.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

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