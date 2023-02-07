Звиклі до схем ошаліли від нового розміру грошей
Колонії корупційних бацил додали ще цілу купу добрива
Хай вас не шокує масштаб фінансових зловживань.
Не відбулось нічого такого, що б не можна було пояснити логікою, арифметикою та законами біології.
Об'єм грошових потоків в Україні стрімко виріс, особливо погано контрольованих грошових потоків. Коли частина грошей іде через "чесне слово" та приватні картки й руки фізичних осіб.
Якщо чесно, то в нашій країні ніколи не було такого масиву грошей. І тому звичний об'єм корупції, до якого ми звикли (страшне слово, так) просто масштабувався до нового розміру ресурсів. Як оптичне збільшення під мікроскопом — його стало краще видно. Раніше корупція жила на мільярдах гривень, а тепер на мільярдах доларів. А це збільшення 40+, згідно з поточним курсом валют.
Певній колонії корупційних бацил, яка жила на певному об'ємі поживного матеріалу, просто додали ще цілу купу добрива і збагаченого поживного матеріалу. Колонія одразу розмножиться і виросте. Такі закони біології
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Уявіть, що певній колонії корупційних бацил, яка жила на певному об'ємі поживного матеріалу, просто додали ще цілу купу добрива і збагаченого поживного матеріалу. Колонія одразу розмножиться і виросте. Такі закони біології. Так, зараз мали б існувати якісь додаткові контекстні моральні самообмеження, бо війна і зловживання напряму впливають на чиєсь життя і здоров'я, а не просто на якість доріг чи освіти, як у звичний час. Вони, може, навіть і існують, але в масштабі нових грошових потоків просто непомітні. Ті, хто звикли до схем, – просто ошаліли від нового розміру та легкості. А поточна гіперактивність влади у розкритті зловживань викликана, у першу чергу, бажанням сподобатись країнам-партнерам і своїм виборцям, а не справді бажанням побороти корупцію.
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Принцип fake it till you make it ніхто не скасовував. Є шанс, що з імітації боротьби з корупцією виросте потім нормальна така, здорова і справжня та ефективна боротьба
Хоча в цьому є і величезний позитивний момент – принцип fake it till you make it ніхто не скасовував. Є шанс, що з імітації боротьби з корупцією виросте потім нормальна така, здорова і справжня та ефективна боротьба.
Як стверджує новий інтернет-мем: "Бюджет сам винен у тому, що з ним відбувається — він знав, куди йде і хто там буде".
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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