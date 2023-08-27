Упродовж останніх 500 років Україна була в центрі трикутника, кожна з вершин якого — польська, османська і російська — становили для неї екзистенційну загрозу.

Однак на сьогодні Польща з нашого противника остаточно стала нашим союзником, та й з Туреччиною все налагоджується. Ми вціліли між трьох ворогів, а одного тим паче подужаємо.

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А колись і Росія, чи що там від неї залишиться, перейде зі стану ворогів до стану звичайних сусідів — ну, після її демілітаризації та денацифікації, звісно. І репарацій.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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