Колись Росія стане звичайним сусідом
Чому я залишаюся оптимістом в історичній перспективі?
Упродовж останніх 500 років Україна була в центрі трикутника, кожна з вершин якого — польська, османська і російська — становили для неї екзистенційну загрозу.
Однак на сьогодні Польща з нашого противника остаточно стала нашим союзником, та й з Туреччиною все налагоджується. Ми вціліли між трьох ворогів, а одного тим паче подужаємо.
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А колись і Росія, чи що там від неї залишиться, перейде зі стану ворогів до стану звичайних сусідів — ну, після її демілітаризації та денацифікації, звісно. І репарацій.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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