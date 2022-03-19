Колишні президенти США поклали квіти в українській церкві в Чикаго (ВІДЕО)

Про це повідомив Білл Клінтон у своєму Twitter.

"Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення", - зазначив Білл Клінтон.

Вони поклали квіти в Українській католицькій церкві святих Володимира та Ольги.



America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022

Нагадаємо, чимало світових та українських зірок висловили слова підтримки Українській державі.

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