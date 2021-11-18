Колишній бос "Мілану" оцінив шанси Шевченка на успіх у "Дженоа"
Колишній віцепрезидент "Мілану" Андреа Галліані заявив, що вірить в успіх українця Андрія Шевченка на посаді головного тренера італійської "Дженоа"
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За його словами, у Шевченка є все необхідне, аби досягти успіху в чемпіонаті Італії з "Дженоа".
"Сподіваюся, після гарного виступу зі своєю національною командою, він також зможе досягти успіху в "Дженоа". Він розумний, він самовідданий, він все знає, у нього є все необхідне для досягнення хороших результатів", – сказав Галліані, який працював у "Мілані" з 1986 року та до 2017 року був віцепрезидентом італійського клубу, в якому грав Андрій Шевченко.
Українець підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера він замінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Перший матч під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" зіграє у неділю, 21 листопада, проти "Роми" в чемпіонаті Італії.
- 16 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко обговорив з лідерами "Дженоа" про причини невдач на старті сезону.
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