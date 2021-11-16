Шевченко влаштував "розбір польотів" із лідерами "Дженоа"

Про це повідомляє TuttomercatoWEB.

Шевченко провів зустріч з досвідченими гравцями італійського клубу, щоб зрозуміти, причину невдач у першій частині сезону під керівництвом Давіде Баллардіні.

Зокрема, український тренер поговорив з Доменіко Крішіто, Гораном Пандєвим, Валоном Бехрамі та Міланом Баделем.

Після 12-ти турів чемпіонату Італії "Дженоа" має 9 очок та займає 17-те місце.

Андрій Шевченко минулого тижня підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

9 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

13 листопада повідомлялося, що "Динамо" вимагає від "Дженоа" за Миколенка 20 млн євро.

14 листопада Андрій Шевченко заявив, що трансфери Олександра Зінченка та Віталія Миколенка до італійського клубу наразі неможливі.

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