Шевченко влаштував "розбір польотів" із лідерами "Дженоа"
Новий головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко обговорив з лідерами італійського клубу про причини невдач на старті сезону
Про це повідомляє TuttomercatoWEB.
Шевченко провів зустріч з досвідченими гравцями італійського клубу, щоб зрозуміти, причину невдач у першій частині сезону під керівництвом Давіде Баллардіні.
Зокрема, український тренер поговорив з Доменіко Крішіто, Гораном Пандєвим, Валоном Бехрамі та Міланом Баделем.
Після 12-ти турів чемпіонату Італії "Дженоа" має 9 очок та займає 17-те місце.
Андрій Шевченко минулого тижня підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
- 9 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.
- 13 листопада повідомлялося, що "Динамо" вимагає від "Дженоа" за Миколенка 20 млн євро.
- 14 листопада Андрій Шевченко заявив, що трансфери Олександра Зінченка та Віталія Миколенка до італійського клубу наразі неможливі.
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