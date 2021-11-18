Колишній футболіст УПЛ помер у 42 роки від коронавірусу
Ексфутболіст "Олександрії" та "Зірки" Денис Ковба помер на 43-му році життя від коронавірусу
Про це повідомляє офіційний сайт колишнього клубу білоруського гравця - "Крила Рад" з Самари.
Денис Ковба потрапив до реанімації у Самарі у тяжкому стані з коронавірусною інфекцією та помер від хвороби.
Денис Ковба виступав в українській Прем'єр-лізі за кропивницьку "Зірку" з 1998 по 2000 рік, а у 2012 році грав за "Олександрію".
Більшу частину кар'єри провів у російських "Крилах Рад". Також захищав кольори російських "Хімок", білоруського "Локомотива" та чеської "Спарти".
Ковба зіграв 36 матчів та забив 2 гола за збірну Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.35
Купівля 26.35Продаж 26.59
-
EUR
Купівля 29.79Продаж 30.21
- Актуальне
- Важливе