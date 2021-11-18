Колишній футболіст УПЛ помер у 42 роки від коронавірусу

Про це повідомляє офіційний сайт колишнього клубу білоруського гравця - "Крила Рад" з Самари.

Денис Ковба потрапив до реанімації у Самарі у тяжкому стані з коронавірусною інфекцією та помер від хвороби.

Денис Ковба виступав в українській Прем'єр-лізі за кропивницьку "Зірку" з 1998 по 2000 рік, а у 2012 році грав за "Олександрію".

Більшу частину кар'єри провів у російських "Крилах Рад". Також захищав кольори російських "Хімок", білоруського "Локомотива" та чеської "Спарти".

Ковба зіграв 36 матчів та забив 2 гола за збірну Білорусі.

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