Коломойський відвідав офіс НАБУ в Києві
4 жовтня Ігор Коломойський відвідав київський офіс Національного антикорупційного бюро України, куди прибув ймовірно на допит
Про це повідомляє Bigus.info.
До офісу Національного антикорупційного бюро Ігор Коломойський прибув разом з кортежем та супроводом. За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ у цей день мав відбутися його допит. В офісі НБУ олігарх перебував приблизно 45 хвилин.
За даними ЗМІ, у середині вересня 2022 р. детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії Укрнафта.
- На початку вересня НАБУ оголосило про підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом із низкою інших осіб може бути причетний до виведення з компанії 13,3 млрд грн. Справа стосується подій 2015 року.
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