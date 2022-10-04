Про це повідомляє Bigus.info.

До офісу Національного антикорупційного бюро Ігор Коломойський прибув разом з кортежем та супроводом. За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ у цей день мав відбутися його допит. В офісі НБУ олігарх перебував приблизно 45 хвилин.

За даними ЗМІ, у середині вересня 2022 р. детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії Укрнафта.

На початку вересня НАБУ оголосило про підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом із низкою інших осіб може бути причетний до виведення з компанії 13,3 млрд грн. Справа стосується подій 2015 року.