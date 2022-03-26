Колона автобусів з евакуйованими людьми, яку блокували окупанти, прибуває до Запоріжжя

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



"3500 маріупольців на 48 автобусах прибувають із Бердянська до Запоріжжя", - написав Кириленко.



Також очільник області повідомив, що російська сторона блокувала її пересування поблизу Василівки.



"Щоб виїхати з території, яку тимчасово контролюють російські окупанти, на вільну територію Україні, люди пішки вийшли на трасу, де більше доби стояла евакуаційна колона", - додав Кириленко.



За його словами у Запоріжжі людям нададуть усю необхідну допомогу.



Нагадаємо, на п'ятницю, 25 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Мелітополя до Запоріжжя.