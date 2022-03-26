Колона автобусів з евакуйованими людьми, яку блокували окупанти, прибуває до Запоріжжя
Перші автобуси з маріупольцями прибули до Запоріжжя. Раніше колону з евакуйованими людьми блокували російські військові
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"3500 маріупольців на 48 автобусах прибувають із Бердянська до Запоріжжя", - написав Кириленко.
Також очільник області повідомив, що російська сторона блокувала її пересування поблизу Василівки.
"Щоб виїхати з території, яку тимчасово контролюють російські окупанти, на вільну територію Україні, люди пішки вийшли на трасу, де більше доби стояла евакуаційна колона", - додав Кириленко.
За його словами у Запоріжжі людям нададуть усю необхідну допомогу.
- Нагадаємо, на п'ятницю, 25 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Мелітополя до Запоріжжя.
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