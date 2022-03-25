Верещук: на 25 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя та Мелітополя

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Маршрут з Маріуполя до Запоріжжя відкрито для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті.



Дозаправити власний транспорт маріупольці зможуть у Бердянську на заправках за адресами проспект Східний 4-а, вул. Мелітопольське шосе 87-б.



Централізована евакуація на автобусах відбуватиметься з Бердянська. Для цього підготували 48 автобусів.



"Зробимо все від нас залежне, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя", - наголосила Верещук.



Для евакуації з Мелітополя до Запоріжжя місцем зборів оголошено пожежну частину №9.

