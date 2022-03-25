Верещук: на 25 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя та Мелітополя
На п'ятницю, 25 березня, погоджено два гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів із Маріуполя та Мелітополя до Запоріжжя
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Маршрут з Маріуполя до Запоріжжя відкрито для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті.
Дозаправити власний транспорт маріупольці зможуть у Бердянську на заправках за адресами проспект Східний 4-а, вул. Мелітопольське шосе 87-б.
Централізована евакуація на автобусах відбуватиметься з Бердянська. Для цього підготували 48 автобусів.
"Зробимо все від нас залежне, щоб автобуси, заповнені нашими маріупольцями, сьогодні прибули до Запоріжжя", - наголосила Верещук.
Для евакуації з Мелітополя до Запоріжжя місцем зборів оголошено пожежну частину №9.
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