Команда своєю грою заслужила любов України, - Шевченко про перемогу над Швецією на Євро-2020

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Шевченка, збірна України здобула історичну перемогу над Швецією у 1/8 фіналу Євро-2020 для своїх вболівальників.

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"Хочу привітати всіх українських уболівальників із цим історичним моментом. Хлопці грали саме для них. Нам дуже приємно, що хоча сюди було важко дістатися, але нас підтримала українська діаспора. Ми вас чули, велике спасибі за таку чудову підтримку. Ми знаємо, що вся країна дивилася матч і вболівала за нас. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України", - сказав Шевченко після перемоги України над Швецією 2:1 у додатковий час.

Збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.

Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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