Про це "Бабелю" сказав голова комісії Ерік Мьосе.

Чи продовжувати комісії мандат, має вирішити Рада ООН із прав людини.

"Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства", — заявив Мьосе.

Що стосується геноциду, то висновки щодо цього комісія робитиме на основі зібраних доказів, оскільки сама не має доступу до окупованих територій. Комісія аналізує інформацію з різних джерел і дає їм неупереджену оцінку, підкреслив Мьосе.