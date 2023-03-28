Комісія ООН продовжить шукати докази геноциду в Україні, але якщо їй продовжать мандат
Міжнародна слідча комісія ООН продовжить свою діяльність в Україні і шукатиме докази геноциду, якщо їй продовжать мандат. Це питання вирішать на початку квітня
Про це "Бабелю" сказав голова комісії Ерік Мьосе.
Чи продовжувати комісії мандат, має вирішити Рада ООН із прав людини.
"Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства", — заявив Мьосе.
Що стосується геноциду, то висновки щодо цього комісія робитиме на основі зібраних доказів, оскільки сама не має доступу до окупованих територій. Комісія аналізує інформацію з різних джерел і дає їм неупереджену оцінку, підкреслив Мьосе.
- 16 березня голова Міжнародної слідчої комісії ООН Ерік Мьосе заявив про відсутність доказів геноциду українців.
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