Комітет парламенту Канади підтримав скасування віз для біженців з України

Про це пише Укрінформ.



Більшість членів комітету схвалили скасування віз для біженців з України, однак депутати Ліберальної партії виступили проти проєкту постанови.



Після підтримки профільним комітетом документ скерують до сесійної зали, де за нього має проголосувати більшість депутатів.



Зазвичай рішення щодо візового режиму ухвалює уряд, а не парламент, але законодавча гілка влади може висловити підтримку та подати до виконавчої запит щодо розгляду певних питань.

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