Комітет Ради підтримав кандидатуру Лубінця на посаду омбудсмена
Парламентський комітет з прав людини одноголосно рекомендував кандидатуру народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Про це повідомив заступник голови комітету Руслан Горбенко.
"Комітет із сумом одноголосно рекомендує Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини. Із сумом, тому що працює Дмитро так, що його не хочеться відпускати. Дипломатично, професійно, сміливо, з повагою та уважністю до деталей", – написав Горбенко.
Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію на своїй facebook-сторінці, подякувавши колегам по комітету за довіру. Він зазначив, що в разі позитивного голосування у сесійній залі продовжить традицію співпраці комітету з Офісом уповноваженого з прав людини.
"Неодноразово підкреслював, що з усіх державних інституцій це – чи не єдиний орган, який знаходиться у постійній ефективній взаємодії з Комітетом. Таку тенденцію необхідно зберегти, а спільну діяльність лише удосконалювати. Щоб доповідь Уповноваженого нарешті заслуховували в парламенті, й на ділі виконували рекомендації та зауваження", – написав Лубінець.
У 2019 році Дмитро Лубінець був обраний до Верховної Ради ІХ скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє". Очолював Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
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- 21 червня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого парламенту з прав людини
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