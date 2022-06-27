Комітет Ради підтримав кандидатуру Лубінця на посаду омбудсмена 

Про це повідомив заступник голови комітету Руслан Горбенко.

"Комітет із сумом одноголосно рекомендує Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини. Із сумом, тому що працює Дмитро так, що його не хочеться відпускати. Дипломатично, професійно, сміливо, з повагою та уважністю до деталей", – написав Горбенко.

Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію на своїй facebook-сторінці, подякувавши колегам по комітету за довіру. Він зазначив, що в разі позитивного голосування у сесійній залі продовжить традицію співпраці комітету з Офісом уповноваженого з прав людини.

"Неодноразово підкреслював, що з усіх державних інституцій це – чи не єдиний орган, який знаходиться у постійній ефективній взаємодії з Комітетом. Таку тенденцію необхідно зберегти, а спільну діяльність лише удосконалювати. Щоб доповідь Уповноваженого нарешті заслуховували в парламенті, й на ділі виконували рекомендації та зауваження", – написав Лубінець.

У 2019 році Дмитро Лубінець був обраний до Верховної Ради ІХ скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє". Очолював Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена. Денісова, яка обіймала цю посаду з 15 березня 2018 року, заявила, що що вважає дії влади незаконними й оскаржуватиме своє звільнення у суді.

21 червня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого парламенту з прав людини

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