Комітет Шевченківської премії оприлюднив список творів-претендентів на 2022 рік

Про це повідомляє Укрінформ.

"Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів, що представлені на здобуття Національної премії 2022 року. Після доопрацювання супровідних документів буде опубліковано довгий список висунутих літературно-мистецьких творів", - ідеться в повідомленні.

На перший конкурсний тур Комітет отримав:

28 творів у номінації "Література";

11 - у номінації "Публіцистика, журналістика";

9 - "Літературознавство і мистецтвознавство";

6 - "Музичне мистецтво";

4 - "Театральне мистецтво";

5 - "Кіномистецтво";

6 - "Візуальне мистецтво".

Ознайомитися із творами у різних номінаціях можна на сайті Комітету.