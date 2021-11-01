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Головна Культура Комітет Шевченківської премії оприлюднив список творів-претендентів на 2022 рік

Комітет Шевченківської премії оприлюднив список творів-претендентів на 2022 рік

1 листопада, 2021 понедiлок
22:43
Культура

На сайті Комітету Шевченківської премії з’явилися списки творів, які претендують на отримання нагороди у 2022 році

Про це повідомляє Укрінформ.

"Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів, що представлені на здобуття Національної премії 2022 року. Після доопрацювання супровідних документів буде опубліковано довгий список висунутих літературно-мистецьких творів", - ідеться в повідомленні.

На перший конкурсний тур Комітет отримав:

  • 28 творів у номінації "Література";
  • 11 - у номінації "Публіцистика, журналістика";
  • 9 - "Літературознавство і мистецтвознавство";
  • 6 - "Музичне мистецтво";
  • 4 - "Театральне мистецтво";
  • 5 - "Кіномистецтво";
  • 6 - "Візуальне мистецтво".

Ознайомитися із творами у різних номінаціях можна на сайті Комітету.

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