Комітет Шевченківської премії оприлюднив список творів-претендентів на 2022 рік
На сайті Комітету Шевченківської премії з’явилися списки творів, які претендують на отримання нагороди у 2022 році
Про це повідомляє Укрінформ.
"Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів, що представлені на здобуття Національної премії 2022 року. Після доопрацювання супровідних документів буде опубліковано довгий список висунутих літературно-мистецьких творів", - ідеться в повідомленні.
На перший конкурсний тур Комітет отримав:
- 28 творів у номінації "Література";
- 11 - у номінації "Публіцистика, журналістика";
- 9 - "Літературознавство і мистецтвознавство";
- 6 - "Музичне мистецтво";
- 4 - "Театральне мистецтво";
- 5 - "Кіномистецтво";
- 6 - "Візуальне мистецтво".
Ознайомитися із творами у різних номінаціях можна на сайті Комітету.
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