Компанії під час війни в середньому скоротили зарплату на 25-50%, - НБУ
Поступово зростає кількість компаній, які зменшили зарплати на 10-15%, зокрема таких стає більше в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі
Про це повідомив Національний банк України у червневому макроекономічному і монетарному огляді.
"За різними опитуваннями падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом: за опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві", - йдеться у повідомленні.
При цьому центробанк фіксує зростанні частки компаній, які скорочують зарплати на 10-15%. Зокрема, таке скорочення найчастіше відбувається в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі.
А от агрокомпанії переважно не тільки не змінили рівень оплати праці співробітників, але й підвищили його, констатує НБУ.
Крім того, у травні порівняно з квітнем зросли зарплати водіїв, медиків та фармацевтів, а також у переробній промисловості. Покращується ситуація і в бюджетному секторі, де людей відправляли в простій з виплатою двох третин зарплат.
Нагадаємо, споживчі ціни в травні, за оцінкою НБУ, зросли на 17%.
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