Компанія AGM створила перший у світі смартфон із тепловізором

Про це пише No worries.

Компанія випустила серію гаджетів AGM G2 з тепловізійною камерою і підтримкою 5G. У лінійці представлені три моделі. Базова версія AGM G2 укомплектована чорно-білою камерою нічного бачення. Середня ціна пристрою — $ 650. Своєю чергою версія AGM G2 Pro додатково оснащена тепловізором з дальністю огляду 50 м і 5,6-кратним наближенням. За «просунутішу» версію виробник хоче $ 790. Найтоповішу версію AGM G2 Guardian з 500-метровим тепловізором оцінено у $ 860.

Фото: No worries

Усі три смартфони оснащені системою Snapdragon 782G, ОЗП — 8 ГБ (AGM G2 Guardian — 12 ГБ) і 256 ГБ флешпам’яті, а також 6,58-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1080р та частотою оновлення 120 Гц.

Фото: No worries

Основна камера має роздільну здатність 108 Мп, камера нічного бачення — 20 Мп. Додатковою встановлена 2-мегапіксельна камера для макрозйомки.

Смартфон відповідає ступеню захисту IP69K і вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810H. Він отримав 3,5-ватний динамік гучністю у 109 дБ і акумулятор місткістю 7000 мА-год.

Фото: No worries