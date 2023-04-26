Компанія Mattel випустила першу у світі ляльку Барбі з синдромом Дауна

Про це пише CNN.

Mattel повідомила, що для створення дизайну найновішої Barbie Fashionista компанія співпрацювала з Національним товариством людей із синдромом Дауна.

У нової Барбі інша скульптура тіла та обличчя, більш округла його форма, менші вуха, пласке перенісся та розкосі мигдалеподібні очі. На ногах у ляльки рожеві ортопедичні щитки, які носять діти з синдромом Дауна, а на сукні жовто-сині кольори та метелики, які є символами усвідомлення синдрому Дауна.

На намисті ляльки зображені три копії 21-ї хромосоми, що є генетичним відхиленням, через яке і виникає синдром Дауна.

"Це дуже багато значить для нашої спільноти, яка вперше може грати з лялькою Барбі, схожою на них. Ця Барбі служить нагадуванням про те, що ми ніколи не повинні недооцінювати силу представлення. Це величезний крок вперед для інклюзії та момент, який ми святкуємо", - заявила Канді Пікард, президентка і генеральна директорка Національного товариства людей із синдромом Дауна

Зазначається, що попередні Barbie Fashionistas також включають ляльок з ногою-протезом, зі слуховими апаратами, в інвалідному візку і ляльку з захворюванням шкіри вітіліго.

"Наша мета - дати можливість усім дітям побачити себе в образі Барбі, а також заохочувати дітей грати з ляльками, які не схожі на них самих", - заявила Ліза Макнайт, виконавчий віце-президент Mattel і глобальний керівник Barbie & Dolls.

МакНайт наголосила, що мета Mattel - "протидіяти соціальній стигмі через гру".

"Гра в ляльки поза межами власного життєвого досвіду дитини може навчити розуміння та розвинути більше почуття емпатії… Ми з гордістю представляємо ляльку Барбі з синдромом Дауна, щоб краще відображати навколишній світ і підтримувати наше прагнення просувати інклюзію через гру", - пояснила віце-президентка.