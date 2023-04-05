З'явився новий тизер-трейлер фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом
Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Прем'єра в Україні запланована на 20 липня
Тизер опубліковано на каналі Warner Bros. Pictures в YouTube.
"Жити в Країні Барбі - це бути досконалою істотою в досконалому місці. Якщо тільки у вас немає повноцінної екзистенціальної кризи. Або ви не Кен", - мовиться в описі до тизеру.
Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"), у "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") і Раяном Ґослінґом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена.
Дистрибуцією фільму по всьому світу займатиметься компанія Warner Bros. Pictures, а у міжнародний прокат стрічка вийде 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні запланована вже на наступний день.
За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті".
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