З'явився новий тизер-трейлер фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом

Тизер опубліковано на каналі Warner Bros. Pictures в YouTube.

"Жити в Країні Барбі - це бути досконалою істотою в досконалому місці. Якщо тільки у вас немає повноцінної екзистенціальної кризи. Або ви не Кен", - мовиться в описі до тизеру.

Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"), у "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") і Раяном Ґослінґом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена.

Дистрибуцією фільму по всьому світу займатиметься компанія Warner Bros. Pictures, а у міжнародний прокат стрічка вийде 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні запланована вже на наступний день.

За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті".