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Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, де початок розкопок братської могили у Бучі помітно ще з 10 березня

4 квітня, 2022 понедiлок
06:20
війна з Росією Братська могила у Бучі

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня

Про це пише Reuters.

Так, на супутниковому знімку видно місце поховання з траншеєю довжиною близько 13,7 метра у південно-західній частині території біля храму Святого Андрія і Первозванного Всіх Святих у Бучі.

Maxar Technologies зазначає, що перші ознаки розкопок братської могили були ще 10 березня. Проте останні фото датуються 31 березня.

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Кореспондент CNN Фредерік Плейтген підтвердив, що біля храму була знімальна команда телеканалу, яка показала кадри з тілами мирних жителів Бучі. 
 



1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку, Київської області.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Згодом ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в неділю, 3 квітня 2022 року, виклав у вільний доступ матеріали поліцейської хроніки з визволених українськими силами населених пунктів Бучанського району Київської області.

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Київщина
РФ
Буча
війна
новини Київщини
братська могила
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