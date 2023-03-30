Пару тижнів тому я писав про те, що пан Дубінський активізувався. Що він знову виліз на плюсах. Після того, як він виліз на плюсах він і проплачені "ЛСД" влаштували доволі недолугу кампанію проти НБУ і — як я розумію — Пишного.

Це та сама історія, коли депутат від групи "За Майбутнє" і (Палиця — Коломойський) запаркував свій Ролс-Ройс біля НБУ. А далі Дубінський та кілька "блогерів і журналістів" написали, що це "рєшали" приїхали в НБУ, щоб грабувати український народ.

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Це вже чергове загострення від людей Коломойського щодо роботи НБУ як інституції. У цій активізації є дві складові:

1. Те, що НБУ прибив страхову компанію Інгосстрах. Про це докладно писав Швець здорової людини. (Тим хто не знає — зараз саме НБУ здійснює регуляцію ринку страхування). Саме через цю СК Коломойський і Дубілет (старший, колишній СЕО Привату) відмивали гроші. Тільки в останній день перед націоналізацією - 100+ мільйонів гривень. Цим ще за Ситника займалося НАБУ. А тепер НБУ забрало в Інгосстраху ліцензію. І “бабушка” образилася. Крім того, бо лінії «банкірів» ще й ображені за закриття схем з ігорним бізнесом долучилися.

2. Те, що у Дубінського критично продовжити “війну проти Сороса”. У нього ж взагалі не дуже багато поля для маневру, а щоб якось заробляти та намагатися повернути до себе увагу треба обрати великого ворога. А атака на НБУ як одну з ключових інституцій, яка успішно виконує функцію стабілізації України — саме з цієї категорії. Тому що цілком логічно вкладається у лінію поведінки Дубінського до війни.

Дубінський і його компаньйон Деркач (відкритий російський агент) з січня 2021 року перебувають під санкціями США за створення проросійської мережі дезінформації. Іронічно, що санкції вони отримали ще тоді, коли президентом США формально залишався Трамп

Нагадаю, що Дубінський і його компаньйон Деркач (відкритий російський агент) з січня 2021 року перебувають під санкціями США за створення проросійської мережі дезінформації. Іронічно, що санкції вони отримали ще тоді, коли президентом США формально залишався Трамп. А Дубінському навіть канал на ютуб вбили.

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Відмазатися від зв'язків з Деркачем, Онищенком (ще одним втікачем і російським агентом) і Коломойським Дуб не зміг. Тож з початком війни трохи причаївся, навіть у Раду не ходив, хоча продовжував час від часу повонювати на власних ресурсах.

Відмазатися від зв'язків з Деркачем, Онищенком (ще одним втікачем і російським агентом) і Коломойським Дуб не зміг. Тож з початком війни трохи причаївся, навіть у Раду не ходив, хоча продовжував час від часу повонювати на власних ресурсах

Враховуючи, як війна змінила відношення до США в Україні, сегмент антиамериканської політики та відповідного порядку денного якось теж вмер. Хоча Дубінський продовжує час від часу і зараз боротися з "соросятами". І тема зі "зовнішнім управлінням Заходом" час від часу теж вилазила.

І ось з початком 2023 року виліз і сам Олександр.

І в парламент став приходити (це мені підтверджують і нардепи, які почали регулярно його бачити), і на плюсах виліз кілька разів, і навіть 20-баксових "блогерів та експертів" став скуповувати у війні з НБУ. Тут я вже не знаю, чи то зовсім гроші закінчилися, чи Коломойський разом з росіянами затис. Але факт залишається фактом: бородата х-ня атакує НБУ тупим фейком і не забуває згадати "поганих американців".

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Коротше, неприємна ситуація.

1. Чому цей морок у людській подобі ще може приходити на канали, які випускають "єдиний марафон"? І взагалі на будь-які канали?

2. Чому його зв'язками з російською агентурою і напряму росіянами не цікавиться СБУ? Хоча вони доведені нашими союзниками.

Власне, все. Інших питань в мене нема. Бо якщо цей морок не зупинити зараз, то за Дубінським в нас знову право голосу отримають мураєвоподібні ушльопки.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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