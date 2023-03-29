Далі вже, напевно, уникнути її було неможливо. Через ті процеси в Росії, які до певного моменту — до 24 лютого — ми не могли до кінця усвідомити.

І так. Український державний апарат і після 2014 був далеко не ідеальний та не настільки ефективний відносно рівня загроз. І наше щастя що путінська Росія ці 8 років, як ми бачимо, тільки деградувала.

Крім того, ми взагалі почали шлях до реформ і змін, коли, власне, було окуповано Крим та почалася гібридна війна.

Тож чи можна було бути готовим краще? Тактично — місцями так, стратегічно — ні. Збудувати порівнянний флот чи авіацію, чи ППО було неможливо. Налагодити масове (не штучне) виробництво нових зразків зброї — так само.

Чи можна було бути готовим краще? Тактично — місцями так, стратегічно — ні. Збудувати порівнянний флот чи авіацію, чи ППО було неможливо. Налагодити масове (не штучне) виробництво нових зразків зброї — так само

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Справжня трагедія — неправильний вибір, вибір сидіння на двох стільцях в 90-х - на початку 00-х.

Саме тоді не було проведено необхідних структурних реформ.

Саме тоді ми як країна замість обрати ЄС, загравали з Росією.

Саме тоді країна стала на шлях деградації та руйнації армії, що зупинилося тільки у 2014 з початком війни.

Саме тоді було допущено фактичну автономізацію еліт Криму та частково Донбасу.

Майдан 2004 подарував шанс, але використаний він був неналежно. Особливо в плані економічних реформ

Майдан 2004 подарував шанс, але використаний він був неналежно. Особливо в плані економічних реформ. Підсумок - 4 роки руйнування держави агентами Кремля з 2010 до 2014.

Який урок? Після Перемоги всі сили кинути на реформу державного апарату та суспільних інституцій.

А для цього потрібен здоровий глузд, який значна частина українського суспільства пронесла через цей рік повномасштабної війни.

Ми не маємо права повторити ті дурні роки.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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