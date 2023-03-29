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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

На двох стільцях не всидиш

Юрій Богданов
29 березня, 2023 середа
16:00
Погляд Юрій Богданов

Якщо і шукати час, коли Україна зробила недостатньо, щоб уникнути цієї війни — це період з 1991 до 2004

Далі вже, напевно, уникнути її було неможливо. Через ті процеси в Росії, які до певного моменту — до 24 лютого — ми не могли до кінця усвідомити.

І так. Український державний апарат і після 2014 був далеко не ідеальний та не настільки ефективний відносно рівня загроз. І наше щастя що путінська Росія ці 8 років, як ми бачимо, тільки деградувала.

Крім того, ми взагалі почали шлях до реформ і змін, коли, власне, було окуповано Крим та почалася гібридна війна.

Тож чи можна було бути готовим краще? Тактично — місцями так, стратегічно — ні. Збудувати порівнянний флот чи авіацію, чи ППО було неможливо. Налагодити масове (не штучне) виробництво нових зразків зброї — так само.

Чи можна було бути готовим краще? Тактично — місцями так, стратегічно — ні. Збудувати порівнянний флот чи авіацію, чи ППО було неможливо. Налагодити масове (не штучне) виробництво нових зразків зброї — так само

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Справжня трагедія — неправильний вибір, вибір сидіння на двох стільцях в 90-х - на початку 00-х.

Саме тоді не було проведено необхідних структурних реформ.

Саме тоді ми як країна замість обрати ЄС, загравали з Росією.

Саме тоді країна стала на шлях деградації та руйнації армії, що зупинилося тільки у 2014 з початком війни.

Саме тоді було допущено фактичну автономізацію еліт Криму та частково Донбасу.

Майдан 2004 подарував шанс, але використаний він був неналежно. Особливо в плані економічних реформ

Майдан 2004 подарував шанс, але використаний він був неналежно. Особливо в плані економічних реформ. Підсумок - 4 роки руйнування держави агентами Кремля з 2010 до 2014.

Який урок? Після Перемоги всі сили кинути на реформу державного апарату та суспільних інституцій.

А для цього потрібен здоровий глузд, який значна частина українського суспільства пронесла через цей рік повномасштабної війни.

Ми не маємо права повторити ті дурні роки.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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історія України
війна з Росією
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