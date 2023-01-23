Нема гіршої біди, ніж "досвідчені перевірені кадри"
Рєшали інтендантства. Найнепотопляєміші. Містери "нам начхати, що у вас війна, у нас процедури (та відкат)"
В Міністерстві оборони мутні типи крадуть гроші. Дуже несподівано. (Ні).
Я загалом скептичний до "розслідувань" Ніколова, але тут настільки все типово, що навіть нема сумнівів.
Десь у травні, коли Богдана Едуардівна Ярова почала знову писати про раків і крадіїв, мене зловило дежавю.
Я почав дізнаватися про мою улюблену середню ланку. Тих самих чиновників. Той саме deep state.
І що там? А там майже всюди ті самі прізвища, що 2018, 2014, 2012, 2010 і дуже багато прізвищ навіть з 2004-2008.
Ті самі досвідчені чиновники, які були в пригоді міністрам чи проти яких боялися піти міністри.
Рєшали інтендантства. Найнепотопляєміші. Містери "нам начхати, що у вас війна, у нас процедури (та відкат)".
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Там майже всюди ті самі прізвища, що 2018, 2014, 2012, 2010 і дуже багато прізвищ навіть з 2004-2008. Ті самі досвідчені чиновники, які були в пригоді міністрам чи проти яких боялися піти міністри. Рєшали інтендантства. Найнепотопляєміші. Містери "нам начхати, що у вас війна, у нас процедури (та відкат)".
Ці люди давно не купують зброю (слава богам), майже не закупають амуніцію і практично не лізуть у ПММ. Вони заробляють на моркві, постільній білизні та канцелярії. Але коли ти забезпечуєш армію в багато сотень тисяч — копієчка до копієчки виходять мільярди.
Про що ця історія?
1. Що нема гіршої біди, ніж "досвідчені перевірені кадри, що працюють тут 20 років".
2. І про те, що ми маємо нереформоване і неочищене МО за 8 років гібридної та рік великої війни, це правда — ганьба.
Сумно. Але і це здолаємо.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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