Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що співробітники НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завдяки оперативному проникненню до складу організованого злочинного угруповання викрили та припинили його діяльність з розкрадання бюджетних коштів.

"До складу ОЗУ входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Детективи затримали його під час отримання $400 тис. неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами", - заявили у НАБУ.

Там нагадали, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.

"Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як "винагороду", - поінформували в НАБУ.

Там додали, що наразі детективи здійснюють слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угруповання та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

В операції взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Було проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та $38,7 тис. Також вночі затримано одного з учасників злочинного угруповання, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України. Слідство триває.

21 січня стало відомо, що НАБУ затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

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