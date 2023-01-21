НАБУ затримало заступника міністра громад, територій та інфраструктури Лозинського, - ЗМІ

Про це ввечері у суботу, 21 січня 2022 року, поінформували видання "Українська правда" та ZN.ua.

"Справа стосується розкрадання бюджетних коштів", - зазначає, зокрема, "УП".

"Розслідування ведеться за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди)", - інформує видання із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року, пише "Українська правда".

За інформацією ZN.ua, справу на Лозинського відкрили 26 жовтня.

Довідка

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з'явилося у грудні 2022 року шляхом злиття Мінрегіону та Мінінфраструктури.

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